Точный гороскоп на 2 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 2 июня 2023 года



Этот день позволит Козерогам спокойнее смотреть в будущее. Некоторым Козерогам он предложит приятные фантазии и хорошие воспоминания, дающие утешение или надежду. Возможны удачные переговоры, финансовые подвижки, оригинальные предложения. Но лучшие дары этого дня - не материальные, а эмоциональные и духовные. Могут получить особую ценность вести от старых друзей, подтверждения любви и симпатии (Rambler/гороскопы).