Точный гороскоп на 3 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 3 июня 2023 года



Звезды советуют Козерогам отталкиваться от особенностей ситуации и от собственного самочувствия. При хорошем запасе энергии и в знакомых безопасных условиях вполне реально сделать определенный рывок, например, справиться с трудной задачей. Если подводит здоровье или не внушает доверия обстановка, лучше снизить нагрузки. Не стоит выходить за очерченные рамки, это может быть рискованно (Rambler/гороскопы).