Точный гороскоп на 6 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 6 июня 2023 года



Весы могут ощущать некоторую подавленность и апатию. С этим хорошо справится прогулка на свежем воздухе или небольшая поездка на любом доступном транспорте: от авто до велосипеда или самоката. Дела могут не клеиться, поэтому самые важные, сложные и ответственные задачи перенесите на другой день. Гороскоп на сегодня для знака Весов не располагает к интенсивному труду, поэтому стоит поберечь силы (Rambler/гороскопы).