Точный гороскоп на 6 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 6 июня 2023 года



Козерогам – зелёный свет для любых инициатив. Особенно тех, которые касаются новых идей, будущего, командной работы, друзей, обучения. Гороскоп на сегодня для знака Козерога предлагает по максимуму задействовать все свои ресурсы, как интеллектуальные, так и коммуникативные. День также хорош для любых операций с авто: покупка/продажа, ТО, ремонт и т.д (Rambler/гороскопы).