Точный гороскоп на 9 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.



Гороскоп Телец на 9 июня 2023 года



Тельцы рискуют сильно потратиться на эмоциях, о чем потом будут сожалеть. Совет дня: отложите любой шопинг до лучших времён. Гороскоп на сегодня для знака Тельца также советует быть осторожными с новыми знакомствами, есть шансы нарваться на мошенников или просто нечестных людей. Зато дети и друзья сегодня могут доставить вам массу радости, уделите им время (Rambler/гороскопы).