Точный гороскоп на 9 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.



Гороскоп Лев на 9 июня 2023 года



Львы могут столкнуться с ситуацией, когда их ожидания не оправдаются. Особенно большие ожидания. Возможно неприятное разочарование в ком-то или чем-то. Чтобы этого избежать – лучше не строить иллюзий и ожиданий, не нагнетать важность события или ситуации. Также гороскоп на сегодня для знака Льва советует больше доверять себе и меньше полагаться на чужие советы (Rambler/гороскопы).