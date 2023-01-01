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Гороскоп Скорпион на сегодня 9 июня 2023 года



Точный гороскоп на 9 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.

Гороскоп Скорпион на сегодня 9 июня 2023 года

Сегодня Скорпионы должны быть готовы к тому, что их отношения будут поставлены под удар. Взаимные претензии, сцены ревности или конфликты на почве финансов могут выбить вас из колеи. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона говорит, как избежать такого сценария: устройте кипение страстей самостоятельно. Сходите в стрип-бар или устройте дома горячую вечеринку на двоих с танцами и откровенными разговорами (Rambler/гороскопы).









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