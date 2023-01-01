Точный гороскоп на 10 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.



Гороскоп Лев на сегодня 10 июня 2023 года



Сегодня Львы рискуют провести непримечательный и рутинный день. Стандартные дела и заботы, только в немного замедленном режиме. Возможно, придется выслушать чьи-то жалобы на жизнь и немного побыть жилеткой. Гороскоп на сегодня для знака Льва предлагает посетить какой-то водный релакс: спа-центр, баню, бассейн и тому подобное. Только не берите с собой компанию, а то расслабляющий эффект пойдет насмарку (Rambler/гороскопы).