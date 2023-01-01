Точный гороскоп на 10 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 10 июня 2023 года



Весам опасаться особенно нечего, текущие небесные конфигурации их почти не задевают. Благоприятный день для любого творчества, духовных и психологических поисков, фантазий и мечтаний. Вечером можно устроить романтическое свидание с продолжением – советует гороскоп на сегодня для знака Весов. Если есть домашние питомцы, то им следует уделить внимание – могут обнаружиться какие-то проблемы со здоровьем (Rambler/гороскопы).