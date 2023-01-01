Точный гороскоп на 10 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на сегодня 10 июня 2023 года



Сегодня Весам опасаться особенно нечего, текущие небесные конфигурации их почти не задевают. Благоприятный день для любого творчества, духовных и психологических поисков, фантазий и мечтаний. Вечером можно устроить романтическое свидание с продолжением – советует гороскоп на сегодня для знака Весов. Если есть домашние питомцы, то им следует уделить внимание – могут обнаружиться какие-то проблемы со здоровьем (Rambler/гороскопы).