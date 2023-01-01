Точный гороскоп на 10 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 10 июня 2023 года



Козероги могут обнаружить обострение интуиции, с помощью которой можно будет получить много новой информации. Поэтому будьте внимательными к своему внутреннему голосу, и не игнорируйте его. В то же время, повысится внушаемость, и кто-то недобросовестный может этим воспользоваться. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует не вестись на различные «халявные» предложения и не доверять новым знакомым (Rambler/гороскопы).