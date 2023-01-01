Точный гороскоп на 11 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.



Гороскоп Лев на сегодня 11 июня 2023 года



Сегодня Львам предстоит вялый и скучный день, так как этот знак не испытывает практически никакого воздействия планет. Однако, после предыдущих напряженных дней это и к лучшему – даст о себе знать накопившаяся усталость. Поэтому старайтесь сегодня минимизировать нагрузку, а лучше – смените обстановку. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует сходить в спа или на йогу, погулять в парке или хотя бы принять ванну со свечами и любимой музыкой – это поможет разгрузить голову (Rambler/гороскопы).