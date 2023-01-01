Точный гороскоп на 11 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Стрелец.



Гороскоп Стрелец на 11 июня 2023 года



Стрельцы могут быть рассеянными и рискуют наломать дров. Дела будут стопориться, натыкаться на проволочки и ошибки. Будут мешать иллюзии относительно людей и ситуаций, не совсем реалистичное восприятие мира. Работу, требующую точности и концентрации, лучше перенести на другой день – советует гороскоп на сегодня для знака Стрельца. Вместо нее почитайте хорошую книгу или посмотрите сериал (Rambler/гороскопы).