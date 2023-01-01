Точный гороскоп на 11 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на сегодня 11 июня 2023 года



Сегодня Козероги – те из немногих, кто сможет сохранить трезвый ум и рассудительность среди всеобщего хаоса. Приготовьтесь к тому, что придется помогать окружающим, разрешать их проблемы и исправлять ошибки. Помогайте бескорыстно, и вам это окупится сторицей. Гороскоп на сегодня для знака Козерога также говорит, что можно будет получить приятную весточку из прошлого (Rambler/гороскопы).