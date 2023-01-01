Точный гороскоп на 12 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 12 июня 2023 года



Весы получат не слишком благоприятный день. Конфликтное положение Луны может создавать реальные конфликты в жизни. В первую очередь – с партнерами, как в деловой сфере, так и в личной. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует: не тяните одеяло на себя, постарайтесь прислушаться к другой точке зрения. Но зато день хорош для публичных выступлений, презентаций новых проектов и собственного продвижения (Rambler/гороскопы).