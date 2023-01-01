Точный гороскоп на 12 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Гороскоп Скорпион на 12 июня 2023 года



Скорпионы могут провести довольно напряженный день – возникнут неотложные дела или сложные обстоятельства. Возможно, придется отстаивать свои права и границы. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона рекомендует проявить твердость и волю, сейчас не время пасовать перед трудностями. Первая половина дня будет более благоприятной, чем вторая, поэтому запланируйте все важное на это время. А вечер посвятите общению с близкими (Rambler/гороскопы).