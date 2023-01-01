Точный гороскоп на 12 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 12 июня 2023 года



Козерогам стоит приготовиться к неожиданностям – велика вероятность, что день пойдет не по плану. Странные обстоятельства могут вмешаться в ваш распорядок дня. Не сопротивляйтесь им, а следуйте за «белым кроликом», и в конечном итоге все получится даже лучше, чем вы рассчитывали. Также гороскоп на сегодня для знака Козерога советует свести к минимуму общение с окружающими и немного побыть в уединении (Rambler/гороскопы).