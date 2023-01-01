Точный гороскоп на 13 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на сегодня 13 июня 2023 года



Сегодня Весы могут столкнуться с плохим самочувствием или обострением хронических заболеваний. Уделите внимание своему здоровью, минимизируйте физическую нагрузку, ограничьте себя во вредной еде. Так вы сможете избежать плохого развития ситуации. Гороскоп на сегодня для знака Весов также говорит о том, что ваши планы на день могут проверяться вселенной на прочность. Поэтому обязательно запаситесь планом «Б» (Rambler/гороскопы).