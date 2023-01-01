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Гороскоп Скорпион на сегодня 13 июня 2023 года



Точный гороскоп на 13 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.

Гороскоп Скорпион на сегодня 13 июня 2023 года

Сегодня Скорпионам не стоит впадать в пессимизм, хотя поводы для этого, скорее всего, найдутся. Ожидается неспокойный в эмоциональном плане день, когда могут активироваться состояния тревоги, страха, сомнений. Причем даже необязательно, что для этого будут причины. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует как можно больше времени проводить с близкими, с теми, кто умеет поддержать и дать опору (Rambler/гороскопы).









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