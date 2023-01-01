Точный гороскоп на 13 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на сегодня 13 июня 2023 года



Сегодня Козерогам можно смело браться за реализацию новых планов и идей. Особенно в вопросах поездок, обучения и коммуникаций. А вот в личных отношениях могут быть недопонимания и разлады. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует не тянуть одеяло на себя, проявлять чуткость и эмпатию. Важные дела лучше запланировать на первую половину дня, а вторую – посвятить любимым занятиям (Rambler/гороскопы).