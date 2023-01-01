Точный гороскоп на 14 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 14 июня 2023 года



Весам предстоит держать планку на максимуме, во всех сферах жизни. Это тот самый день, когда точно не стоит соглашаться на меньшее и идти на компромиссы с собой. И через некоторое время вы сами будете себе за это благодарны – об этом говорит гороскоп на сегодня для знака Весов. Наметьте себе небольшие цели на ближайшие 1-3 месяца, и вскоре вы увидите, насколько легко и играючи вы сможете к ним прийти (Rambler/гороскопы).