Точный гороскоп на 14 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на сегодня 14 июня 2023 года



Сегодня Козероги проявят невиданную смелость и озвучат свои желания близким или руководству. Наградой за отвагу станет прибавка к зарплате, повышение, подарок, или слова, которые вы давно мечтали услышать. В то же время гороскоп на сегодня для знака Козерога предостерегает от проявлений жадности и меркантильности. Это может разрушить ваши отношения, как личные, так и деловые (Rambler/гороскопы).