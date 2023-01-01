Точный гороскоп на 15 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.



Гороскоп Телец на 15 июня 2023 года



Тельцы подвержены риску травматизма. Особенно стоит быть внимательными с техникой и электроприборами. Спортзал тоже лучше отложить на другой день. Ближе к вечеру обстановка нормализуется и можно будет снять напряжение хорошим пикником или походом в кафе. Гороскоп на сегодня для знака Тельца рекомендует больше доверять своей интуиции и меньше слушать окружающих (Rambler/гороскопы).