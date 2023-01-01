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Гороскоп Стрелец на 15 июня 2023 года



Точный гороскоп на 15 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Стрелец.

Гороскоп Стрелец на 15 июня 2023 года

Стрельцам придется держать в фокусе внимания сразу несколько важных задач, переключаясь с одной на другую в течении дня. Соответственно – легко будет что-то забыть или упустить из виду. Секрет успеха – всё записывайте и ставьте себе напоминания. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца также советует уделить время своему хобби – это поможет отвлечься от забот дня и восстановить энергию (Rambler/гороскопы).









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