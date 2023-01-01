Точный гороскоп на 15 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 15 июня 2023 года



Козероги будут в игривом и романтическом настроении, заражая им окружающих. День пройдет на волне лёгкости, флирта и юмора, оставив приятные воспоминания надолго. Гороскоп на сегодня для знака Козерога также сулит новые перспективы и горизонты в отношении заработка. Возможно, вам предложат новую должность или подработку, которая будет отлично оплачиваться (Rambler/гороскопы).