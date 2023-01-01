Точный гороскоп на 16 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Гороскоп Скорпион на сегодня 16 июня 2023 года



Сегодня Скорпионы рискуют провести достаточно пустой и бесполезный день. Дела будут поставлены на паузу по независящим от вас причинам. Но переживать по этому поводу точно не нужно, лучше отнеситесь к этому как к дополнительному выходному, и займитесь тем, что нравится. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона рекомендует также не доверять случайным новым знакомым – есть риск нарваться на мошенников (Rambler/гороскопы).