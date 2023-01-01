Гороскоп Козерог на сегодня 16 июня 2023 года



Точный гороскоп на 16 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на сегодня 16 июня 2023 года



Сегодня Козероги окунутся в самую гущу событий во всех сферах жизни. Множество контактов, переговоров, новостей и встреч буквально могут вскружить голову. Чтобы выдержать этот натиск – не погружайтесь слишком сильно в детали и ничего не усложняйте. Гороскоп на сегодня для знака Козерога также намекает на знаки внимания со стороны коллеги или знакомого/ой. Будьте во всеоружии и не забывайте о чувстве юмора – оно поможет справиться с любой неловкостью (Rambler/гороскопы).



















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