Гороскоп на сегодня 17 июня для знака зодиака Козерог

Точный гороскоп на 17 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на сегодня 17 июня 2023 года



Сегодня Козерогам рекомендуется мечтать по-крупному. Отбросьте в сторону свои прагматичные и приземленные планы, и представьте себя в идеальной реальности, где у вас есть все, что вы хотите. Этот прием поможет выйти за узкие рамки представлений о себе и о мире, заметить новые, альтернативные пути и способы достижения желаемого. Также гороскоп на сегодня для знака Козерога рекомендует уделить внимание своему здоровью (Rambler/гороскопы).