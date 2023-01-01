Точный гороскоп на 18 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.



Гороскоп Телец на сегодня 18 июня 2023 года



Сегодня Тельцам нужно устроить себе приятное, размеренное утро – пусть день начнется с позитива. Его, кстати, вам добавят любимые, так что общайтесь с ними чаще. Не стоит гулять по магазинам – шопинг сейчас не принесет вам тех эмоций, на которые вы рассчитывали. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует все важные встречи планировать на вечер – тогда голова будет работать лучше (Rambler/гороскопы).