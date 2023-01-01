Точный гороскоп на 18 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Гороскоп Близнецы на 18 июня 2023 года



Близнецам стоит провести расслабленное спокойное утро. Ни в коем случае не беритесь за важные, а особенно сложные дела – не только не вытяните их, но и можете серьезно ошибиться. Исправить все вряд ли получится. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует быть честным с самим собой и смотреть на собственные силы реально – можно переоценить себя и наломать дров (Rambler/гороскопы).