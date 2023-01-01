Точный гороскоп на 18 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.



Гороскоп Лев на сегодня 18 июня 2023 года



Сегодня Львы могут зайти в тупик как в своих размышлениях, так и в действиях. Спасти от этого может общение с близкими и коллегами – они помогут найти сразу несколько вариантов. Хотя бы один из них, но сработает. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует не принимать предложения от незнакомцев слету – нужно раскинуть мозгами и понять, стоит ли игра свеч. Вечером планируйте будущее – это зарядит позитивом (Rambler/гороскопы).