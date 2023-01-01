Гороскоп Козерог на сегодня 18 июня 2023 года

Точный гороскоп на 18 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп сегодня Козерог на 18 июня 2023 года



Сегодня Козерогам стоит провести утро расслабленно, никуда не торопясь – начните день на позитивной и легкой ноте, и тогда притянете к себе удачу. Сейчас каждый норовит навешать на ваши замечательные уши лапшу. Так что не доверяйте даже хорошим знакомым, только самому себе. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует за важные дела браться вечером – тогда у вас будет море энергии (Rambler/гороскопы).