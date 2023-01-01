Точный гороскоп на 19 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 19 июня 2023 года



Козероги будут зависимы и от чужого мнения, и от чужих эмоций. Старайтесь все же чаще прислушиваться к себе – интуиция подскажет, как действовать и какие слова говорить. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует реагировать на шутки спокойнее – не принимайте на свой счет колкости, вас вряд ли хотели задеть. И аккуратнее с деньгами – их сейчас лучше не тратить (Rambler/гороскопы).