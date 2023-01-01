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Гороскоп Овен на 20 июня 2023 года



Точный гороскоп на 20 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Овен.

Гороскоп Овен на 20 июня 2023 года

Овнам звезды подсказывают, что сегодня у них возможен спад энергии в сочетании с повышенной эмоциональностью, не всегда со знаком «плюс». Настроение многих Овнов будет зависеть от текущих жилищных условий или психологической атмосферы в семье. Возможно и стремление к дому, и внутреннее отторжение от него. На поведение может повлиять старая детская привычка или отзвук многолетних семейных проблем (Rambler/гороскопы).









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