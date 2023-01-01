Точный гороскоп на 20 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.



Гороскоп Телец на 20 июня 2023 года



Звезды рекомендуют Тельцам отдыхать или «плыть по течению». Это не тот день, когда стоит ожидать резких перемен, но важно помнить, что внешнее и внутреннее спокойствие может оказаться всего лишь затишьем перед бурей: приключением, волнением, напряженной работой. Не помешает укрепить взаимопонимание с близкими людьми: это поможет заранее сгладить возможные проблемы в обозримом будущем (Rambler/гороскопы).