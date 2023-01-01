Точный гороскоп на 20 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Гороскоп Близнецы на сегодня 20 июня 2023 года



Сегодня звезды советуют Близнецам взять паузу в любых делах и устроить себе отдых. Это день, когда можно не следовать расписанию, не бояться усиленного контроля или жесткого цейтнота, не остерегаться дополнительных хлопот и обязательств. С другой стороны, не стоит рассчитывать на высокую продуктивность в знакомых делах и на успех в новых начинаниях. Рекомендуется отложить покупки, кроме рутинных (Rambler/гороскопы).