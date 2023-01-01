Точный гороскоп на 20 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.



Гороскоп Лев на 20 июня 2023 года



Львам звезды говорят, что для них будет мудрым решением полный отдых. Это подходящий момент для восстановления душевных и физических сил, которые могут потребоваться завтра. Желательно позаботиться о гармоничном эмоциональном фоне, не стоит поддаваться плохим воспоминаниям и тайным тревогам. Не помешает обратить внимание на состояние здоровья, особенно при наличии хронических недомоганий (Rambler/гороскопы).