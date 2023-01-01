Точный гороскоп на 20 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.



Гороскоп Лев на сегодня 20 июня 2023 года



Сегодня Львам звезды говорят, что для них будет мудрым решением полный отдых. Это подходящий момент для восстановления душевных и физических сил, которые могут потребоваться завтра. Желательно позаботиться о гармоничном эмоциональном фоне, не стоит поддаваться плохим воспоминаниям и тайным тревогам. Не помешает обратить внимание на состояние здоровья, особенно при наличии хронических недомоганий (Rambler/гороскопы).