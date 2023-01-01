Точный гороскоп на 20 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 20 июня 2023 года



На этот день Весам не стоит планировать важные дела и совещания. Если обстоятельства вынуждают выполнять свои функции строго по расписанию, звезды советуют делать лишь самое необходимое. Руководителям-Весам в эти сутки важно чувствовать оттенки психологической атмосферы среди подчиненных и не слишком «давить» на них. Если нет срочных дел, можно снизить требования или сократить рабочий день (Rambler/гороскопы).