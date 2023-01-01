Точный гороскоп на 20 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Гороскоп Скорпион на 20 июня 2023 года



Скорпионам звезды подсказывают, что духовная сторона ситуации для них в эти сутки важнее, чем житейская, и советуют обращать внимание в первую очередь на нее. Это обогатит внутренний мир, подскажет истинный смысл происходящего и поможет взглянуть под другим углом на нерешаемые с виду задачи. За новые проекты в эти сутки лучше не браться. В текущих хлопотах можно смело положиться на свою интуицию (Rambler/гороскопы).