Точный гороскоп на 20 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на сегодня 20 июня 2023 года



В этот день основной способ контакта Козерогов с отдельными людьми или окружающей средой - невербальный. И гармоничный душевный резонанс, и скрытая давняя неприязнь будут ощущаться вполне четко. Звезды советуют использовать подобные ощущения как руководство к действию в неопределенной ситуации: не стоит оставаться в недружелюбной атмосфере или сближаться с теми, в чьем присутствии вам неуютно (Rambler/гороскопы).