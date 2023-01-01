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Гороскоп на сегодня 20 июня 2023 года для всех знаков зодиака



Точный гороскоп на сегодня 20 июня 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Гороскоп на сегодня 20 июня 2023 года для всех знаков


Овен

Овнам звезды подсказывают, что сегодня у них возможен спад энергии в сочетании с повышенной эмоциональностью, не всегда со знаком «плюс». Настроение многих Овнов будет зависеть от текущих жилищных условий или психологической атмосферы в семье. Возможно и стремление к дому, и внутреннее отторжение от него. На поведение может повлиять старая детская привычка или отзвук многолетних семейных проблем.

Телец

Звезды рекомендуют Тельцам отдыхать или «плыть по течению». Это не тот день, когда стоит ожидать резких перемен, но важно помнить, что внешнее и внутреннее спокойствие может оказаться всего лишь затишьем перед бурей: приключением, волнением, напряженной работой. Не помешает укрепить взаимопонимание с близкими людьми: это поможет заранее сгладить возможные проблемы в обозримом будущем.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам взять паузу в любых делах и устроить себе отдых. Это день, когда можно не следовать расписанию, не бояться усиленного контроля или жесткого цейтнота, не остерегаться дополнительных хлопот и обязательств. С другой стороны, не стоит рассчитывать на высокую продуктивность в знакомых делах и на успех в новых начинаниях. Рекомендуется отложить покупки, кроме рутинных.

Рак

Раки могут положиться на собственное чутье, следовать своим привычкам и идеалам. Это прекрасный день для отказа от лишней суеты, для пассивного отдыха или спокойных творческих занятий. В сферу интересов может попасть кино, музыка, виртуальная реальность, далекая страна с ее загадочными законами. По возможности, стоит уделить больше внимания духовной жизни, а не материальным вопросам.

Лев

Львам звезды говорят, что для них будет мудрым решением полный отдых. Это подходящий момент для восстановления душевных и физических сил, которые могут потребоваться завтра. Желательно позаботиться о гармоничном эмоциональном фоне, не стоит поддаваться плохим воспоминаниям и тайным тревогам. Не помешает обратить внимание на состояние здоровья, особенно при наличии хронических недомоганий.

Дева

Девам стоит взять паузу в делах, отменить деловые встречи. Если есть возможность, лучше отключить связь и забыть на время о своих целях. В эти сутки полезно расслабиться телом и духом, провести время в кругу друзей или родственников. Не возбраняется помечтать об отдаленном общем будущем или устроить сеанс воспоминаний о совместном прошлом. Важнее вербального контакта окажется душевный.

Весы

На этот день Весам не стоит планировать важные дела и совещания. Если обстоятельства вынуждают выполнять свои функции строго по расписанию, звезды советуют делать лишь самое необходимое. Руководителям-Весам в эти сутки важно чувствовать оттенки психологической атмосферы среди подчиненных и не слишком «давить» на них. Если нет срочных дел, можно снизить требования или сократить рабочий день.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что духовная сторона ситуации для них в эти сутки важнее, чем житейская, и советуют обращать внимание в первую очередь на нее. Это обогатит внутренний мир, подскажет истинный смысл происходящего и поможет взглянуть под другим углом на нерешаемые с виду задачи. За новые проекты в эти сутки лучше не браться. В текущих хлопотах можно смело положиться на свою интуицию.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам отложить все активные мероприятия. Форсировать события в эти сутки бессмысленно, а иногда и небезопасно: могут нахлынуть неприятные воспоминания или другие тяжелые переживания, не добавляющие оптимизма. Однако не помешает оценить обстановку на предмет возможных проблем: не исключено, что впереди новая фаза какой-то запутанной истории и в ней нужен план действий.

Козерог

В этот день основной способ контакта Козерогов с отдельными людьми или окружающей средой - невербальный. И гармоничный душевный резонанс, и скрытая давняя неприязнь будут ощущаться вполне четко. Звезды советуют использовать подобные ощущения как руководство к действию в неопределенной ситуации: не стоит оставаться в недружелюбной атмосфере или сближаться с теми, в чьем присутствии вам неуютно.

Водолей

Водолеи могут оказаться в зависимости от домашних, служебных или иных обстоятельств. У впечатлительных Водолеев может возрасти зависимость от перепадов настроения или от нюансов самочувствия, не исключена склонность к ипохондрии. Звезды советуют не надумывать лишнего, но и не сбрасывать свои ощущения со счетов: возможно, пора планово посетить врача. Лучше снизить в этот день нагрузки.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам выбирать между полным отдыхом, помогающим расслабиться, и любимыми спокойными занятиями, которые поддержат их душевное равновесие. Если возникла та или иная заминка в реализации задуманного, не стоит волноваться: события развиваются по плану и пауза будет временной. Можно заполнить ее музыкой, общением с близкими, погружением в виртуальный мир или в духовную жизнь (Rambler/гороскопы).









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