Точный гороскоп на 21 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.



Гороскоп Телец на сегодня 21 июня 2023 года



У Тельцов может появиться и поле для приложения усилий, и повод для раздражительности. Они могут быть щедры и на милость, и на гнев, особенно с близкими. Их проблемой может стать властность. Они будут склонны руководить окружающими, ожидая от них слишком многого и давя на них психологически. Их благие побуждения порой будут восприниматься как нажим и выглядеть как приглашение к ссоре (Rambler/гороскопы).