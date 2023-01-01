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Гороскоп Лев на сегодня 21 июня 2023 года



Точный гороскоп на 21 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.

Гороскоп Лев на сегодня 21 июня 2023 года

Львы могут действовать смелее, пуская в ход свое обаяние, художественные таланты или деловые способности. При этом велико искушение сразу открыть все карты в затеянной игре, чего звезды делать не советуют. Лучше не афишировать некоторые детали о себе, например, нюансы своего прошлого. Проблемы могут создать расточительность, авантюризм, погоня за деньгами, любовью или красивой жизнью (Rambler/гороскопы).









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