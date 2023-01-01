Точный гороскоп на 21 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Гороскоп Скорпион на 21 июня 2023 года



Этот день не сулит Скорпионам ни покоя, ни полной свободы выбора. Им придется играть в игры, навязанные окружением или нужные им самим для достижения их целей. Несмотря на рост моральной поддержки и долю азарта, острота эмоций может зашкаливать. Будет непросто угодить заказчику, объекту симпатий или близким, конкурировать с влиятельными соперниками. Нелегко достанутся выигрыш, любовь, компромисс (Rambler/гороскопы).