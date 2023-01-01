Точный гороскоп на 21 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Стрелец.



Гороскоп Стрелец на 21 июня 2023 года



Стрельцы сегодня на удачной волне и имеют шанс на удачу даже в сложном деле. Пораженческие эмоции отступят на второй план, а на первый выйдут творческая энергия, ловкость и настойчивость. Многих Стрельцов поддержит любовный, деловой или спортивный азарт, а также общительность, умение пускать в ход связи дома и за рубежом. Потребности в этот день могут быть немного завышены, а услуги дороговаты (Rambler/гороскопы).