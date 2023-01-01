Точный гороскоп на 21 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на сегодня 21 июня 2023 года



Козерогам стоит помнить, что в этот день легко поддаться азарту и увлечься больше, чем нужно. Если одним Козерогам это придаст сил для решения сложной задачи, то другие могут оказаться у роковой черты, за которой их ждут непоправимые долгосрочные последствия. В сотрудничестве и любых парных играх важно правильно выбирать партнера: если на него можно положиться, рисков окажется намного меньше (Rambler/гороскопы).