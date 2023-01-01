Точный гороскоп на 21 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Водолей.



Гороскоп Водолей на сегодня 21 июня 2023 года



От Водолеев может требоваться не инициатива, а ответный ход. Именно в нем большинству Водолеев придется продемонстрировать свою общительность и ловкость, готовность поддерживать игру на равных, принимать вызов или «отбивать мяч». Не исключено провокационное поведение со стороны конкурента или объекта симпатий. Опасно вступать в союз: его могут раздирать идейные или другие противоречия (Rambler/гороскопы).