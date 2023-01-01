Точный гороскоп на 21 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Гороскоп Рыбы на сегодня 21 июня 2023 года



Рыбам этот день может принести приятные, но все же утомительные хлопоты, которые не во всем согласуются с их генеральным долгосрочным планом. Возможно, дело коснется их здоровья, нужд детей или питомцев. Может подвернуться неординарная творческая задача и появиться искушение заработать благодаря дополнительным нагрузкам. Звезды рекомендуют ориентироваться на свое самочувствие и работоспособность (Rambler/гороскопы).