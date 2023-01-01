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Гороскоп на 21 июня 2023 года для всех знаков зодиака



Точный гороскоп на 21 июня 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Гороскоп на 21 июня 2023 года для всех знаков


Овен

Этот день добавит Овнам жизненной энергии и побудит направить ее на приятные цели, например, на отдых, игры, активное хобби, общение с детьми и любимыми, рекламу бизнеса или развитие творческого проекта. Некоторые Овны выберут своей целью домашние дела или совместят их с вышеперечисленными занятиями. Стоит помнить, что в течение дня возрастет азарт и могут потребоваться дополнительные вложения.

Телец

У Тельцов может появиться и поле для приложения усилий, и повод для раздражительности. Они могут быть щедры и на милость, и на гнев, особенно с близкими. Их проблемой может стать властность. Они будут склонны руководить окружающими, ожидая от них слишком многого и давя на них психологически. Их благие побуждения порой будут восприниматься как нажим и выглядеть как приглашение к ссоре.

Близнецы

Обстановка вокруг Близнецов будет позитивной, может иногда склонять к дополнительным тратам. Обещает стать приятным и личное, и деловое общение. Будет нетрудно найти нужных людей, собеседников, попутчиков в дорогу, друзей для переписки. Подходящий день для обмена мнениями и литературного творчества, летних игр и развлечений. Возможны интересные прогулки и поездки, приятные знакомства.

Рак

Этот день вынуждает Раков стать чуть активнее и изобретательнее, особенно, если они нацелены не на сохранение, а на приумножение своих ресурсов сейчас или в будущем. Звезды напоминают, что многие начинания этих суток являются творческими экспериментами и авантюрами, не дающими стопроцентной гарантии успеха, но все же советуют попробовать: шанс на успех есть, особенно при наличии ресурсных друзей.

Лев

Львы могут действовать смелее, пуская в ход свое обаяние, художественные таланты или деловые способности. При этом велико искушение сразу открыть все карты в затеянной игре, чего звезды делать не советуют. Лучше не афишировать некоторые детали о себе, например, нюансы своего прошлого. Проблемы могут создать расточительность, авантюризм, погоня за деньгами, любовью или красивой жизнью.

Дева

Этот день способен вовлечь рациональных Дев в веселые и порой рискованные игры, против чего они часто не возражают: ведь для них это удобный способ продвинуться в своих текущих делах. Приблизить их к цели может скрытый талант, закулисный маневр или романтическая история. Возможны активные дела с иностранцами или иногородними. Важно не уйти под влиянием азарта от собственных идеалов и ценностей.

Весы

Весов могут ждать перемены в профессиональной или домашней ситуации. Возможно, приобретет особый вес позиция начальника, друга или одного из родителей. При этом общий фон дня не располагает к излишней официальности или серьезности, предпочтительнее неформальное общение с оттенком игры, творчества или романтики. Могут оказаться неожиданно затратными игры, приключения и вложения в будущее.

Скорпион

Этот день не сулит Скорпионам ни покоя, ни полной свободы выбора. Им придется играть в игры, навязанные окружением или нужные им самим для достижения их целей. Несмотря на рост моральной поддержки и долю азарта, острота эмоций может зашкаливать. Будет непросто угодить заказчику, объекту симпатий или близким, конкурировать с влиятельными соперниками. Нелегко достанутся выигрыш, любовь, компромисс.

Стрелец

Стрельцы сегодня на удачной волне и имеют шанс на удачу даже в сложном деле. Пораженческие эмоции отступят на второй план, а на первый выйдут творческая энергия, ловкость и настойчивость. Многих Стрельцов поддержит любовный, деловой или спортивный азарт, а также общительность, умение пускать в ход связи дома и за рубежом. Потребности в этот день могут быть немного завышены, а услуги дороговаты.

Козерог

Козерогам стоит помнить, что в этот день легко поддаться азарту и увлечься больше, чем нужно. Если одним Козерогам это придаст сил для решения сложной задачи, то другие могут оказаться у роковой черты, за которой их ждут непоправимые долгосрочные последствия. В сотрудничестве и любых парных играх важно правильно выбирать партнера: если на него можно положиться, рисков окажется намного меньше.

Водолей

От Водолеев может требоваться не инициатива, а ответный ход. Именно в нем большинству Водолеев придется продемонстрировать свою общительность и ловкость, готовность поддерживать игру на равных, принимать вызов или «отбивать мяч». Не исключено провокационное поведение со стороны конкурента или объекта симпатий. Опасно вступать в союз: его могут раздирать идейные или другие противоречия.

Рыбы

Рыбам этот день может принести приятные, но все же утомительные хлопоты, которые не во всем согласуются с их генеральным долгосрочным планом. Возможно, дело коснется их здоровья, нужд детей или питомцев. Может подвернуться неординарная творческая задача и появиться искушение заработать благодаря дополнительным нагрузкам. Звезды рекомендуют ориентироваться на свое самочувствие и работоспособность (Rambler/гороскопы).









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